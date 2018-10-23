Владимирцы смогут "отправиться" в 1958 год

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-23T13:03:26+03:00

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25 октября в 18 часов «Дом культуры молодежи» приглашает на открытие 60-го юбилейного творческого сезона.

Дом культуры был построен в честь 850-летия города Владимира. В то время годовщина официально отсчитывалась от 1108 года, а следовательно, пришлась на 1958 год. Сразу после открытия дом культуры стал центром творческой и спортивной жизни владимирцев. Кроме просветительской и развлекательной работы, в нем проходили турниры по волейболу и мини-футболу. В начале 70-х годов ДК проводит тематические дискотеки.

Начало юбилейного сезона, по задумке творческого коллектива, будет насыщенным и красочным. По доброй традиции, праздник встретит друзей дома культуры уже в фойе. Гости перенесутся в 1958 год – год открытия ДК.

Гостям предложат полакомиться «советскими» сладостями, вспомнить вкус любимого мороженого и утолить жажду настоящей газировкой. Зрители вспомнят любимые советские фильмы, а пионервожатая познакомит гостей с историей дома культуры. После чего состоится праздничный концерт.