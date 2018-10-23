2018-10-23T12:50:48+03:00
Происшествия

Пьяных буйных пассажиров сняли с поезда в Муроме

Они приставали к попутчикам
Вероника ПАНИНА
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Проводники сразу двух поездов - «Москва – Улан-Уде» и «Москва – Челябинск» - сообщили в линейный отдел транспортной полиции на станции Муром, что им нужен наряд полиции, потому что в поезде пьют и буянят некие товарищи. Полиция была тут же выслана к прибытию поезда и в вагоне обнаружила троих пассажиров (как потом выяснилось, жителей республики Татарстан) в совершенно пьяном виде. Два 32-летний и один 47-летний мужчины пили, матерились, приставали к пассажирам и оскорбляли их.

Полицейские линейного отдела станции Муром составили на них протоколы и сняли с поезда. Пассажиры поехали дальше спокойно, а трем нарушителям грозит административный арест на срок до пятнадцати суток.

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