2018-10-23T12:05:12+03:00
Общество

"БигАвтоТранс Плюс" отправит работников в простой

Водителям и кондукторам придется весь день сидеть в актовом зале
Сергей МОРКОВКИН
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Фото: паблик "Городской транспорт | Владимира"Фото: паблик "Городской транспорт | Владимира"Фото: ВКонтакте
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Некогда один из крупнейших перевозчиков Владимира "БигАвтоТранс Плюс" принял решение отправить работников в простой. В соцсетях распространяется объявление, вывешенное на предприятии, о том, что водителям и кондукторам отводится рабочее место в актовом зале базы. С 9 утра до 18 вечера работники будут сидеть на стульях, получая 2/3 оклада.

Напомним, последние пять "бигановских" маршрутов по результатам торгов получит компания "АДМ". Кроме того, по информации "КП-Владимир", другие перевозчики города уже готовы принять на работу сотрудников "БигАвтоТранс Плюс".

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