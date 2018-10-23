"БигАвтоТранс Плюс" отправит работников в простой

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-23T12:05:12+03:00

Водителям и кондукторам придется весь день сидеть в актовом зале

Изменить размер текста: A A

Некогда один из крупнейших перевозчиков Владимира "БигАвтоТранс Плюс" принял решение отправить работников в простой. В соцсетях распространяется объявление, вывешенное на предприятии, о том, что водителям и кондукторам отводится рабочее место в актовом зале базы. С 9 утра до 18 вечера работники будут сидеть на стульях, получая 2/3 оклада.

Напомним, последние пять "бигановских" маршрутов по результатам торгов получит компания "АДМ". Кроме того, по информации "КП-Владимир", другие перевозчики города уже готовы принять на работу сотрудников "БигАвтоТранс Плюс".