2018-10-23T10:48:17+03:00
Общество

В школах Владимирской области ввели дополнительные меры безопасности

С учениками проводятся дополнительные инструктажи
Артём Черепанов
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Во владимирских школах после трагедии в Керчи принято решение повысить меры безопасности. На оперативном совещании под руководством директора департамента образования области Ольги Беляевой решено усилить контрольно-пропускной режим и режим охраны школ. Охранники должны внимательнее проверять сумки посетителей, выгонять посторонних и не допускать парковки подозрительных машин. С учениками и учителями проведен дополнительный инструктаж.

Пресс-служба администрации Владимирской области отмечает, что на установку систем контроля и управления доступом в муниципальных школах и подведомственных департаменту образования учреждениях в новом учебном году было потрачено 88 миллионов рублей. частными охранными организациями, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Ограждения территории имеют 96 процентов школ и все детские сады. Системы видеонаблюдения установлены в более чем 90 процентах организациях дошкольного и среднего образования. Половина из них имеет кнопку тревожной сигнализации подразделения вневедомственной охраны.

В 2019 году по программе «Безопасность образовательной организации» планируется направить 93 млн рублей на обеспечение антитеррористической безопасности в государственных образовательных учреждениях.

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