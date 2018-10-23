2018-10-23T09:54:29+03:00
Общество

ФСБ во Владимире накрыла фирму, ставившую поддельные штампы мигрантам

За один штамп брали 4-6 тысяч рублей
Артём Черепанов
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УФСБ по Владимирской области вместе с владимирской полицией накрыла подпольную контору, причастную к организации незаконной миграции. Четыре человека искали мигрантов, у которых заканчивался срок пребывания на территории Российской Федерации и за деньги ставили им печати в паспорта. Получалось, что мигранты как бы уже выезжали из России и въехали в страну обратно.

При задержании было изъято более 100 штампов и 180 паспортов. Во время задержания мигранты продолжали подходить за штампами. За них контора просила 4-6 тысяч рублей.

Одному из фигурантов в октябре 2018 года Октябрьским районным судом вынесен приговор. Он получил 1 год и 8 месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Материалы в отношении других фигурантов находятся на рассмотрении в суде.

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