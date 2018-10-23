Во Владимире дали 4 года условно железнодорожнику-взяточнику

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-23T09:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд города Владимира вынес бывшему сотруднику "РЖД" приговор по делу о взяточничестве. Бывшего железнодорожника признали виновным в получении взяток (одна из них в "значительном размере").

Как было доказано на суде, мужчина в октябре 2016 года получил 15 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за разрешение продолжения производства работ под железнодорожным полотном в зоне его ответственности. При этом он знал о том, что у предпринимателя нет заключенного с "РЖД" договора по техническому сопровождению данных работ. Через четыре дня он получил такую же сумму от другого предприятия. За эти деньги он должен был разрешить строительно-монтажные работы, заведомо зная, что в той ситуации такого разрешения не требуется. Кроме того, в ноябре 2016 года железнодорожник получил уже 60 тысяч рублей от еще одной коммерческой фирмы.

Суд дал подсудимому 4 года условно, с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 80 тысяч рублей. Из компании "РЖД" сотрудник был уволен.