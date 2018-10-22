2018-10-22T20:45:48+03:00
Общество

Илья Потопов стал заместителем директора департамента ЖКХ Владимирской области

Ранее он был заместителем начальника управления ЖКХ владимирской мэрии
Сергей МОРКОВКИН
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22 октября заместителем директора департамента ЖКХ администрации Владимирской области был назначен бывший заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Владимира. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова.

Отметим, действующий директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Глеб Серегин сейчас находится в отпуске и с большой долей вероятности не вернется на свой пост.

Отметим, Илья Потапов, как губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, представляет партию «ЛДПР».

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