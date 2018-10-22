Владимирские продукты будут поставлять в Москву

СЕГОДНЯ 20:19 2018-10-22T20:19:35+03:00

Об этом разговаривали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и депутат Госдумы Василий Власов

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20 октября губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с самым молодым депутатом Государственной Думы Василием Власовым, представляющим в нижней палате российского парламента Москву.

Стороны обсудили развитие партнёрских связей между Владимирской областью и Москвой. В частности, речь шла об организации прямых поставок в столицу продукции ряда предприятий 33 региона, о сотрудничестве в сфере здравоохранения, о внедрении в нашей области успешных московских практик социального предпринимательства.

Также Владимир Сипягин предложил парламентарию подключиться к подготовке празднования 1000-летия Суздаля, которое состоится в 2024 году. Власов ответил, что 33 регион имеет очень выгодное географическое расположение, а главное – мощный историко-культурный потенциал. И обещал помочь, подключив к проработке темы Ростуризм.