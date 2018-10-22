2018-10-22T18:04:51+03:00
Происшествия

Двое ковровчан воровали с могил чугунные барельефы

Их задержали полицейские на территории кладбища
Валерия Рудометова
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На безработных местных жителей, за спиной которых висели мешки, обратили внимание полицейские на территории кладбища. В ходе проверки выяснилось, что в мешках лежат чугунные барельефы. Ковровчане демонтировали их с оград захоронений и планировали сдать в пункт приема лома. Сумма ущерба превысила 7 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В отношении мужчин уголовное дело за кражу завершено. В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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