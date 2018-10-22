2018-10-22T17:36:13+03:00
Происшествия

В Александрове трое собутыльников вывезли в лес мужчину и изрезали его до смерти

Он был сожителем одной из подозреваемых
Ольга МАКАРОВА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Александров. Их обвиняют в убийстве по предварительному сговору.

На скамье подсудимых окажутся двое мужчин - 36 и 32 лет, а также 28-летняя женщина.

Следствием установлено, что 36-летний подсудимый был сожителем и является отцом дочери 28-летней женщины, которая также предстанет перед судом, но отнощшения между ними не сложились.

После расставания она стала проживать с другим мужчиной, именно он в итоге оказался погибшим, но и в новых отношениях случались конфликты.

20 июля прошлого года женщина приехала к бывшему домой, где в компании еще с 32-летним александровцем они стали выпивать. В разговоре она стала жаловаться на нового избранника, мол, он ее бьет, а к дочке относится плохо. Уже на следующий день они будучи также под градусом отправились в обидчику, прихватив ножи и перчатки. Под предлогом "поговорить" они на такси вывезли нового сожителя женщины в лес. Вместе они буквально изрезали мужчину, в итоге тот умер на месте преступления.

После содеянного обвиняемые на такси вернулись в город, где уничтожили орудия убийства..

Эксперты в отношении всех обвиняемых пришли к выводу о наличии у них расстройства личности, осложненного синдромом алкогольной зависимости. Ребенок 28-летней обвиняемой передан под опеку родных.

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