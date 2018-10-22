2018-10-22T15:43:41+03:00
Общество

Во Владимире впервые удалили тромб пациенту с ишемическим инсультом

Операции прошли успешно
Артём Черепанов
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Специалисты отделения рентгенхирургических методов Владимирской областной клинической больницы впервые удалили из сосуда головного мозга пациента тромб при помощи тромбоэкстракции. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области.

Уникальную операцию провели через прокол бедренной артерии. По контролем лучевой визуализации к пораженному сегменту подвели микрокатетер, а потом расправили стент-ретривер. Устройство как паутина обволакивает тромб, позволяя его извлечь.

Облздрав сообщает, что проведено уже две таких операции. Одну сделали мужчине, другую - женщине. В обоих случаях операции прошли удачно. Пациентам вернулась речь, восстановилась функция конечностей. При этом, в департаменте подчеркивают, что таких хороших результатов удалось достичь благодаря экстренной госпитализации.

Обе операции прошли под руководством заведующего отделением рентгенхирургических медотов ОКБ Алексея Усачева. Этот доктор приехал во Владимир из Краснодара. Два года назад он впервые применил эндоваскулярное лечение артериовенозных фистул головы.

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