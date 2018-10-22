2018-10-22T14:48:08+03:00
Экономика

В Вязниковском районе появится кластер по развитию мясного скотоводства

Он объединит 50 местных фермеров
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Администрация Владимирской области
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19 октября вице-губернатор по сельскому хозяйству Владимирской области Александр Трутнев провел совещание по созданию кооператива по развитию мясного производства в Вязниковском районе. Предполагается, что в него вступят 50 фермеров, будет создано более тысячи рабочих мест. За 10 лет в проект предполагается инвестировать более двух миллиардов рублей.

Проект включен федеральной Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства в приоритетный реестр. Для каждого фермера будет разработан индивидуальный бизнес-план. Если работа кооператива станет успешной, то проект внедрят и других регионах страны.

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