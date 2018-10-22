Во Владимир приедут Степашка и Филя

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-22T13:48:18+03:00

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Программа «Мир без слез» существует уже 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов.

Например, во Владимире в 2011 году Областной детской клинической больнице были переданы в дар небулайзеры и шприцевые насосы. В 2015 году Областной центр специализированных видов медицинской помощи Владимирской области получил оборудование для неврологического отделения. В этом году Детской городской поликлинике №1 будет передан сертификат на 1,5 миллиона рублей для покупки медицинского оборудования.

Подарок получает не только больница, но и все пациенты. На детский праздник приедут персонажи легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Интерактивное представление, которое устраивают фокусники вместе с заслуженной артисткой России Натальей Голубенцевой помогает ребятам хотя бы на время забыть о болезнях. А подарки, которые вручают Филя и Степашка, радуют детей самых разных возрастов.