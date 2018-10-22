Владимирские кукольники выступят на Международном фестивале театров кукол в Таджикистане
Владимирский областной театр кукол – единственный участник фестиваля из России
фото с официального сайта Владимирского театра кукол
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Владимирский областной театр кукол примет участие в VI Международном фестивале театров кукол. «Чодари хаёл» (в переводе – «Фантазии кукол») проходит в городе Душанбе, в Таджикистане. Владимирский областной театр кукол – единственный участник фестиваля из России.
23 и 24 октября он покажет спектакль «Лисичка-сестричка и Серый волк» режиссера Е. Шемет. Этот спектакль подготовлен в рамках грантовой программы «Сказки из ЛУКОшка». Его уже успели увидеть маленькие зрители Вязников и Коврова. А теперь спектакль смогут увидеть и наши бывшие соотечественники и участники международного фестиваля.