2018-10-22T13:26:08+03:00
Звезды

Владимирцам расскажут, как зарождался театр

В Центральной городской библиотеке пройдет состоится час искусства «Слово о русском театре»
Алексей СУХОВ
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25 октября в филиале №2 Центральной городской библиотеки (пр. Ленина, д. 12) состоится час искусства «Слово о русском театре».

Участники встречи познакомятся с основными этапами развития русского театра, начиная от скоморохов и заканчивая XX веком. Они услышат рассказ сотрудника библиотеки и увидят отрывки из документальных фильмов: «Русский народный театр» (реж. Л. Купершмидт) и «Становление советского театра».

Фильм «Становление советского театра» будет особенно интересен всем присутствующим, так как содержит архивные видеоматериалы первой трети XX века: массовые инсценировки, отрывки спектаклей ведущих режиссеров того времени.

Все желающие смогут ознакомиться с изданиями, представленными на книжной выставке «И рождается чудо спектакля».

Начало в 15 часов. Вход - свободный.

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