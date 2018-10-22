Владимирцам расскажут, как зарождался театр
25 октября в филиале №2 Центральной городской библиотеки (пр. Ленина, д. 12) состоится час искусства «Слово о русском театре».
Участники встречи познакомятся с основными этапами развития русского театра, начиная от скоморохов и заканчивая XX веком. Они услышат рассказ сотрудника библиотеки и увидят отрывки из документальных фильмов: «Русский народный театр» (реж. Л. Купершмидт) и «Становление советского театра».
Фильм «Становление советского театра» будет особенно интересен всем присутствующим, так как содержит архивные видеоматериалы первой трети XX века: массовые инсценировки, отрывки спектаклей ведущих режиссеров того времени.
Все желающие смогут ознакомиться с изданиями, представленными на книжной выставке «И рождается чудо спектакля».
Начало в 15 часов. Вход - свободный.