Муромская мошенница проведет в колонии почти два года

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-22T13:04:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вступил в законную силу приговор Муромского городского суда в отношении бывшего директора туристического агенства "Яркое солнце", ее признали виновной в совершении двух преступлений за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев в колонии общего режима.

По данным прокуратуры области, в 2015 году женщина являлась директором туристического агентства «Яркое солнце». В это время она создавала видимость бронирования интересующего людей туристического продукта, сообщала ложные сведения о бронировании тура и требовала немедленной и полной его оплаты. Доверчивые граждане передавали мошеннице деньги, которые та забирала себе.

С 14 июня по 10 сентября 2015 года она присвоили деньги 14 людей, а с 23 июля по 30 июля 2016 года - еще 2-х. Сумма похищенных денег по первому эпизоду составила около 1 млн рублей; по второму эпизоду – более 200 тыс. рублей. Основная часть причиненного ущерба до настоящего времени остается невозмещенной.