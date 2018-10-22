Владимирские борцы привезли 8 медалей с межрегионального турнира в Тульской области

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-22T13:03:30+03:00

Владимирские спортсмены завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали

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13 и 14 октября в городе Новомосковск Тульской области прошел Межрегиональный юношеский турнир по греко-римской борьбе в честь ЗМС СССР двукратного Олимпийского чемпиона В.Г. Резанцева.

В турнире участвовали более 200 борцов 2002-2003 годов рождения, а также 2004 и 2005 годов рождения из Москвы, Тулы, Рязани, Калуги, Орла, Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ростовской и Тамбовской областей.

Владимирские борцы привезли 8 медалей: четыре золотых и четыре серебряных. У юношей 2004-2005 годов рождения первые места завоевали Данил Морозов из Гусь-Хрустального (весовая категория 32 кг), владимирцы Енисей Игнатьев, Кирилл Астахин и Илья Сорокин (весовые категории 41 кг, 62 кг и 68 кг соответственно).

Вторые места заняли гусевчане Артём Аверьянов и Андрей Меднов (весовые категории 32 кг и 38 кг соответственно), Кирилл Коломеец из Лакинска (весовая категория 68 кг).

У юношей 2002-2003 годов рождения серебряную медаль в весовой категории 60 кг завоевал Сергей Калинин из Петушков.