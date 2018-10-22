2018-10-22T13:00:49+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил по оптике завод «Мерседес-Бенц» в Есипово

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«Ростелеком» обеспечил оптические каналы связи для нового завода «Мерседес-Бенц» в Солнечногорском районе. Для этого специалисты провайдера проложили дополнительно более семи километров оптики, а также настроили работу VPN-каналов.

Новый завод по производству легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» в России расположен в Московской области в индустриальном парке «Есипово». На земельном участке площадью 85 гектар «Ростелеком» организовал два независимых, географически разнесённых канала связи. Новая инфраструктура позволит заказчику подключить услуги высокоскоростного доступа в интернет, телефонии, облачных сервисов и т.д.

Дмитрий Ким, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

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«Создание двух независимых каналов связи для «Мерседес-Бенц» – это стратегическое решение. Резервирование линий позволит максимально быстро переключиться на дополнительный канал, в случае повреждения основного. Инфраструктура, созданная «Ростелекомом», даёт возможность, например, автоматизировать производство за счёт внедрения решений IoT – «интернета вещей». На этом наше сотрудничество не заканчивается: в будущем мы планируем расширить это партнёрство».

Сеть VPN от «Ростелекома» обеспечивает высокий уровень безопасности данных и целостность передаваемой информации. Она позволяет создать единое корпоративное информационное пространство, что заметно повышает эффективность внутренних коммуникаций. Сервис открывает такие цифровые возможности, как видеоконференцсвязь, корпоративная телефония, электронный документооборот и другие.

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