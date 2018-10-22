2018-10-22T12:57:10+03:00
Спорт

Владимирский спортсмен взял "серебро" на Чемпионате России по боксу

Соревнования проходили в Якутии
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
Изменить размер текста:

С 12 по 21 октября в Якутске прошел чемпионат России по боксу. В турнире участвовали 283 боксера из 56 республик, краев, областей Российской Федерации. Владимирскую область представляли два человека.

Соревнования посетило около 10 тысяч зрителей.

Владимирский боксер Садам Магомедов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе появится кластер по развитию мясного скотоводства
Во Владимир приедут Степашка и Филя
Владимирские кукольники выступят на Международном фестивале театров кукол в Таджикистане
Владимирцам расскажут, как зарождался театр
Муромская мошенница проведет в колонии почти два года
Владимирские борцы привезли 8 медалей с межрегионального турнира в Тульской области
«Ростелеком» подключил по оптике завод «Мерседес-Бенц» в Есипово
В Кольчугинском районе машина улетела в кювет
В Муроме сотрудница отделения связи может получить 6 лет колонии за присвоение денег
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Владимирский гимнаст выступил на чемпионате мира в Катаре
"Россельхобанк" купил владимирскую гостиницу "Заря" за 20% ее стоимости
На пожаре в Лакинске эвакуировали 20 человек
Во владимирском "Киномаксе" пройдет предпремьрный показ фильма о скандально известном итальянском политике Сильвио Берлускони
В Петушинском районе переизбрали главу администрации