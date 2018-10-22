Владимирский спортсмен взял "серебро" на Чемпионате России по боксу

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-22T12:57:10+03:00

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С 12 по 21 октября в Якутске прошел чемпионат России по боксу. В турнире участвовали 283 боксера из 56 республик, краев, областей Российской Федерации. Владимирскую область представляли два человека.

Соревнования посетило около 10 тысяч зрителей.

Владимирский боксер Садам Магомедов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг.