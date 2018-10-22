В Кольчугинском районе машина улетела в кювет

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-22T12:45:17+03:00

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22 октября в районе девяти утра на трассе Кольчугино-Владимир, 14 км, произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет. Как сообщает МЧС по Владимирской области, имеются пострадавшие. На месте работают подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада "скорой".

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 2 единицы техники.

Информация уточняется.