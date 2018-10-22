2018-10-22T12:11:38+03:00
Происшествия

В Муроме сотрудница отделения связи может получить 6 лет колонии за присвоение денег

Она не выдавала пенсионные отчисления жительнице
Валерия Рудометова
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С мая по июль текущего года подозреваемая – сотрудница одного из отделений связи города Мурома - присвоила себе 47 тыся рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области. Недосдачу обнаружили при проверке отделения - сотрудница не выдавала пенсионные отчисления одной из местных жительниц.

После поступившего в полицию заявления, подозреваемую задержали, она признала свою вину. На 24-летнюю местную жительницу возбудили уголовное дело за присвоение или растрату(ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до десяти тысяч рублей.

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