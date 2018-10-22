Владимирский гимнаст выступил на чемпионате мира в Катаре
Николай Куксенков вошел в сборную страны
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Владимирский гимнаст Николай Куксенков вошел в состав национальной сборной России по спортивной гимнастике. Вместе с партнерами по команде он примет участие в чемпионате мира, который стартует 25 октября в столице Катара Дохе.
Отметим, что на чемпионате мира гимнасты будут бороться не только за медали, но и путевки на Олимпиаду-2020.
В состав сборной России вошли Николай Куксенков, Давид Белявский, Дмитрий Ланкин, Артур Далалоян и Никита Нагорный. В запасе остался Владислав Поляшов.