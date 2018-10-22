"Россельхобанк" купил владимирскую гостиницу "Заря" за 20% ее стоимости

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-22T11:32:41+03:00

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Владимирская гостиница "Заря" нашла нового владельца. За 45 миллионов рублей ее купил кредитор "Россельхозбанк". Эта сумма составляет 20% от стоимости, за которую гостиницу продавали с торгов. Других желающих купить советский ГТК не нашлось.

Продать гостиницу из-за долго изначально собирался сам ее прежний владелец предприниматель Сергей Конин. Тогда он оценил "Зарю" в 1,4 миллиарда рублей. Объявление появилось на сайте "Авито" и было подтверждено самим продавцом. Желающих купить гостиницу не нашлось. Тогда же кредитор "Россельхозбанк" обратился в арбитражный суд с требованием признать "Зарю" банкротстом.

Осенью прошлого года в "Заре" было введено конкурсное управление, а саму гостиницу практически сразу же выставили на торги за 315 миллионов рублей. Даже за эту цену покупать ее никто не решился. Тогда ценник снизили до 225 миллионов. Все это время гостиница была у банка в залоге, и как только арбитражный суд Владимирской области вынес решение о банкротстве "Зари", у банка появилась возможность оставить ее за собой, заплатив 20 % от аукционной стоимости. Отметим, что от "Зари" банк требовал 465 миллионов рублей.