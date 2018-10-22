2018-10-22T11:14:14+03:00
Происшествия

На пожаре в Лакинске эвакуировали 20 человек

Загорелась квартира
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 08.33 22 октября спасателям сообщили о пожаре в квартире на ул. Лермонтова в Лакинске. Через 6 минут на место прибыли пожарные. Они ликвидировали открытое горение в 08.46, а полностью потушили в 8.52. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, из них двое детей. К счастью, пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалась 3 единицы техники и 10 человек.

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