Во владимирском "Киномаксе" пройдет предпремьрный показ фильма о скандально известном итальянском политике Сильвио Берлускони

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-22T10:54:56+03:00

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23 октября, на 2 дня раньше официальной премьеры, в сети Киномакс пройдут премьерные показы одного из самых ожидаемых фильмов этого года - новой картины знаменитого итальянского режиссера Паоло Соррентино "ЛОРО" о жизни Сильвио Берлускони.

Фильм выйдет в прокат 25 октября.

Зрительские премьеры состоятся в 16 городах: Астрахань, Владимир, Ижевск, Иркутск, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль. Показы проходят при поддержке КиноПоиск.

Билеты на сайте кинотеатра и Kinopoisk.ru

«Лоро» - это история о скандальном итальянском медиа-магнате и политике Сильвио Берлускони. На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии, - его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Это пронзительный, ироничный и завораживающий портрет современности от автора «Великой красоты» и «Молодости», оскароносного Паоло Соррентино.

Главную роль в фильме исполнил актер Тони Сервилло, сыгравший «Великой красоте» и «Последствиях любви».

Паоло Соррентино о фильме:

«Моя картина не столько о Берлускони — она больше об итальянцах. Не обо всех, только о части. Она — о красоте жизни и красоте вульгарности. Берлускони прекрасный актёр и великий рассказчик, в первую очередь самого себя и своей истории. Но его рассказ всегда идиллический. Необходимо было снять фильм, чтобы посмотреть на него другими глазами, рассказать о боли, страхах этого человека и понять его мотивы».