2018-10-22T10:26:05+03:00
Политика

В Петушинском районе переизбрали главу администрации

Сергей Великоцкий продолжит руководить районом
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 октября на заседании совета народных депутатов Петушинского района состоялись выборы главы местной районной администрации. На должность претендовали Сергей Великоцкий, контракт с которым закончился 26 сентября, глава поселка Вольгинский Виталий Гаранин и первый заместитель главы администрации Петушинского района по развитию ЖКХ Александр Курбатов.

В итоге депутаты проголосовали за Сергея Великоцкого. За него свои голоса отдали 12 депутатов. Еще два народных избранника проголосовали за других кандидатов и двое воздержались.

Сергей Великоцкий родился в 1961 году в Кировской области, в 1964 году переехал с родителям в Азов (Ростовской области). В 1982 году окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище. До 2007 года служил на разных должностях в Министерстве обороны и МВД. Уволился в запас в звании генерал-майора (был заместителем начальника инженерного управления ГК ВВ МВД РФ). Переехал в деревню Костино Петушинского района. Через три года избрал депутатом СНД. С ноября 2014 года - глава районной администрации. Женат, воспитывает двоих детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе появится кластер по развитию мясного скотоводства
Во Владимир приедут Степашка и Филя
Владимирские кукольники выступят на Международном фестивале театров кукол в Таджикистане
Владимирцам расскажут, как зарождался театр
Муромская мошенница проведет в колонии почти два года
Владимирские борцы привезли 8 медалей с межрегионального турнира в Тульской области
«Ростелеком» подключил по оптике завод «Мерседес-Бенц» в Есипово
Владимирский спортсмен взял "серебро" на Чемпионате России по боксу
В Кольчугинском районе машина улетела в кювет
В Муроме сотрудница отделения связи может получить 6 лет колонии за присвоение денег
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Владимирский гимнаст выступил на чемпионате мира в Катаре
"Россельхобанк" купил владимирскую гостиницу "Заря" за 20% ее стоимости
На пожаре в Лакинске эвакуировали 20 человек
Во владимирском "Киномаксе" пройдет предпремьрный показ фильма о скандально известном итальянском политике Сильвио Берлускони