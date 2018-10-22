В Петушинском районе переизбрали главу администрации

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-22T10:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

19 октября на заседании совета народных депутатов Петушинского района состоялись выборы главы местной районной администрации. На должность претендовали Сергей Великоцкий, контракт с которым закончился 26 сентября, глава поселка Вольгинский Виталий Гаранин и первый заместитель главы администрации Петушинского района по развитию ЖКХ Александр Курбатов.

В итоге депутаты проголосовали за Сергея Великоцкого. За него свои голоса отдали 12 депутатов. Еще два народных избранника проголосовали за других кандидатов и двое воздержались.

Сергей Великоцкий родился в 1961 году в Кировской области, в 1964 году переехал с родителям в Азов (Ростовской области). В 1982 году окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище. До 2007 года служил на разных должностях в Министерстве обороны и МВД. Уволился в запас в звании генерал-майора (был заместителем начальника инженерного управления ГК ВВ МВД РФ). Переехал в деревню Костино Петушинского района. Через три года избрал депутатом СНД. С ноября 2014 года - глава районной администрации. Женат, воспитывает двоих детей.