2018-10-21T20:32:28+03:00
Происшествия

Житель Камешково попал за решетку за изготовление наркотиков

Полицейские задержали мужчину с запрещенными веществами в кармане
Ирина Мальцева
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Камешковец, ранее уже судимый за преступление средней тяжести, весной прошлого года в квартире родного города приготовил раствор наркотического средства, набрал его в шприц, убрал его в карман куртки и отправился на улицу. Как объяснял позднее сам мужчина, наркотик он приготовил для себя, однако воспользоваться им не успел: его задержали правоохранители, обнаружившие шприц. Житель Камешково полностью признал вину и раскаялся, но давать показания отказался. Камешковский районный суд признал его виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Теперь ему предстоит провести два с половиной года в колонии общего режима.

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