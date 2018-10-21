Глава администрации Октябрьского района покинул свой пост

СЕГОДНЯ 18:56 2018-10-21T18:56:40+03:00

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Анатолий Винарчик, возглавлявший районную администрацию последние шесть лет, решил покинуть свой пост в районной администрации. На его место с приставкой и.о. назначен пятидесятидвухлетний Сергей Кругликов, работающий в должности его заместителя с декабря прошлого года. Ранее он несколько лет был председателем городского совета народных депутатов, а последние годы руководил «Городским рассчетно-кассовым центром». Решение о том, кто станет полноправным главой районной администрации в ближайшее время должен принять глава городской администрации Андрей Шохин.