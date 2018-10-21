Владимирское «Торпедо» проиграло подмосковной команде

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-21T17:03:23+03:00

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В начале игры с «Коломной», прошедшей 20 октября, наши футболисты вели в счете, на девятнадцатой минуте с пенальти отличился Илья Зинин, но удержать преимущество «черно-белые» не смогли. Во второй половине матча соперники дважды забили «Торпедо» и одержали победу. Владимирская команда, до этого проигравшая команде «Ленинградец» со счетом 0:2, опустилась на пятую строчку в турнирной таблице, после тринадцати игр у них двадцать очков. Следующая игра пройдет 27 октября во Владимире. Сразиться с черно-белыми приедет команда «Знамя труда» из Орехово-Зуево.