2018-10-21T13:51:04+03:00
Происшествия

На дороге в Камешковском районе погибла женщина и пострадали двое детей

Предполагают, что смертельную аварию спровоцировал уснувший за рулем водитель
Ирина Мальцева
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Рано утром 21 октября, воскресенье, на 219 километре трассы М-7 в Камешковском районе столкнулись фура и легковушка. Сообщение об аварии поступило около семи утра, на место происшествия приехали не только сотрудники ГИБДД, но и спасатели, а также медики. По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем и въехал под грузовик. Столкновение закончилось трагедией: пожилая женщина погибла на месте происшествия, водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – два дошкольника пяти и четырех лет, сейчас дети находятся в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.

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