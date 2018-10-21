Владимирца осудили за похищенные перфораторы

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-21T11:49:02+03:00

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Житель Владимира подрабатывал, делая ремонт в квартире, необходимые электрические инструменты ему выдали. Но потрудившись несколько часов, мужчина решил получить деньги другим способом и ушел, забрав два перфоратора, один из которых шел в комплекте с переносным чемоданом, и дрель-миксер. В тот же день все похищенное он продал неизвестному, которого встретил на улице. Хозяин, обнаруживший пропажу инструментов, обратился в полицию, похитителя инструментов задержали. Мужчина полностью признал вину и с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе наличии несовершеннолетнего ребенка, ему дали два года условно.