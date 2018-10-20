Владимирских детей и родителей приглашают на еженедельные бесплатные мастер-классы

20 Окт. 20:00 2018-10-20T20:01:18+03:00

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Каждое воскресенье с 21 октября кинотеатр "Русь-кино" приглашает детей и их родителей принять участие мастер-классах. Первый из них, который пройдёт завтра, 21 октября, будет посвящен теме грядущего Хэллоуина, который ежегодно отмечается в англоязычных странах 31 октября, в канун Дня всех святых. Участники встречи сделают маску на праздник и смастерят почти настоящее привидение. Затем, каждое воскресенье владимирские мамы, папы и детки смогут научиться рисовать осенними листьями и делать картины из конфетти, попробуют себя в оригами и скрапбукинге и многое другое. Проходить мастер-классы будут до 25 ноября. Первая встреча состоится в 11 часов. Подробности по телефону: 8(4922)44-62-65.