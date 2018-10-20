Во Владимире откроется фотовыставка к столетию Солженицына

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-20T17:04:46+03:00

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С 22 октября по 5 ноября во владимирском муниципальном Центре культуры и искусства на Соборной пройдет будет фотовыставка «Не стоит село без праведника». Она организована в честь 100-летия со дня рождения известного писателя Александра Солженицына, судьба которого была связана с нашим регионом.

Экспозиция будет включать в себя фотографии, связанные с биографией писателя и Нобелевского лауреата, его жизнью,в том числе и во Владимирской области, а также театральными постановками рассказа «Матренин двор», который написал Александр Исаевич после проживания на владимищине, и другими произведениями автора.

Фотовыставка разместится в холле первого этажа Центра культуры и искусства на Соборной по адресу: улица Большая Московская, 33/35. Время работы выставки - с 9.00 до 17.00. Вход свободный.