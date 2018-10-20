В Александровском районе в лобовом столкновении погиб водитель легковушки

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-20T13:50:04+03:00

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19 октября около 18 часов на 100 кидометре автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Великие Дворики» произошла авария, сообщает региональное УМВД. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны города Кольчугино в направлении Александрова, выехал «встречку», по которой в этот момент ехала иномарка «Форд Куга». За рулём авто находилась женщина 1969 года рождения. Избежать лобового столкновения не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался на месте аварии ещё до приезда скорой помощи. Пострадала и водитель автомобиля «Форд Куга»- ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту назначено проведение проверки.