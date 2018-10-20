Вспыхнувшую в Покрове машину тушили восемь человек
Авто было припарковано у жилого дома
Изменить размер текста:
Ранним утром 20 октября около дома №45 по улице Октябрьская города Покрова загорелся автомобиль. Как сообщает официальная сводка регионального МЧС, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 3.08. На место первое подразделение спасателей прибыло уже через 3 минуты. Сбить открытое пламя спасателям удалось к 3.20, а полностью пролить машину к 3.35. Всего с огнём боролись 8 человек. Выгорело 5 квадратных метров салона машины.