Вспыхнувшую в Покрове машину тушили восемь человек

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-20T12:22:10+03:00

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Ранним утром 20 октября около дома №45 по улице Октябрьская города Покрова загорелся автомобиль. Как сообщает официальная сводка регионального МЧС, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 3.08. На место первое подразделение спасателей прибыло уже через 3 минуты. Сбить открытое пламя спасателям удалось к 3.20, а полностью пролить машину к 3.35. Всего с огнём боролись 8 человек. Выгорело 5 квадратных метров салона машины.