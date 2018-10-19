На "горячую линию" по гриппу позвонило 364 жителя Владимирской области

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-19T20:12:40+03:00

Они спрашивали, где можно сделать прививку и есть ли у нее противопоказания

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С 1 по 15 октября областное управление Роспотребнадзора организовало и провело «горячую линию» по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. За время ее работы за консультацией обратилось 364 жителя области.

Они спрашивали, где можно сделать прививку и есть ли у неё противопоказания, как подготовиться к вакцинации, какой может быть реакция организма на введение вакцины и её совместимость с другими прививками.

Также, обращения жителей касались вопросов эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ в области, неспецифической профилактики данных заболеваний, рекомендаций по выбору и применению медицинских масок.

По каждому обращению даны исчерпывающие консультации.