На "горячую линию" по гриппу позвонило 364 жителя Владимирской области
С 1 по 15 октября областное управление Роспотребнадзора организовало и провело «горячую линию» по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. За время ее работы за консультацией обратилось 364 жителя области.
Они спрашивали, где можно сделать прививку и есть ли у неё противопоказания, как подготовиться к вакцинации, какой может быть реакция организма на введение вакцины и её совместимость с другими прививками.
Также, обращения жителей касались вопросов эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ в области, неспецифической профилактики данных заболеваний, рекомендаций по выбору и применению медицинских масок.
По каждому обращению даны исчерпывающие консультации.