Кабинет экстренной стоматологической помощи принял более 1100 владимирцев

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-19T20:00:40+03:00

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С начала года стоматологи кабинета экстренной помощи приняли 1171 пациента. В областном центре экстренная стоматологическая помощь оказывается в кабинете Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира. Медики ведут прием с 20.00 до 8.00 ежедневно, без выходных.

Пациент может получить экстренную помощь, когда необходимо срочное вмешательство. Это острые формы и обострения заболеваний периодонта, пародонта, пульпита, а также обострения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. После оказания медицинской помощи пациент направляется для завершения лечения в стоматологическую поликлинику по месту жительства.

Как отмечают медики, острые формы стоматологических заболеваний и осложнения зачастую возникают, когда пациент длительное время не обращается к стоматологу. Профилактический осмотр у специалиста рекомендуется проходить не реже, чем два раза в год.