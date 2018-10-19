В Юрьев-Польском возбудили уголовные дела на нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-19T17:19:49+03:00

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Как сообщает пресс-служба УМВД, в июле текущего года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ – 21911» под управлением 67-летнего гражданина одного из сел района. По внешним признакам водитель был пьян. Это подтвердили и результаты проведенного освидетельствования.

При аналогичных обстоятельствах в начале августа госавтоинспекторами был остановлен нетрезвый 35-летний местный житель, управлявший мопедом марки «Альфа».

Как выснилось, и тот, и другой уже привлекались к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. В отношении мужчин возбудили уголовные дела, которые с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.