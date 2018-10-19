В Коврове осудят серийного вора, который украденные деньги тратил на мебель и украшения

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-19T16:58:14+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ковровчанина, которого обвиняют в серии краж, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В июле текущего года мужчина, который работал кровельщиком, узнал о месте, где начальник бригады хранит крупную сумму. Когда бригадир отсутствовал, ковровчанин украл 170 тысяч рублей. Их он потратил на покупку медели, украшений и бытовой техники.

В сентябре злоумышленник решил не остнаваливаться и вынес телевизор у своей знакомой. Его обвиняемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Также он пытался сдать в пункт приема сварочный аппарат, который также украл у приятеля, но тут его задержали сотрудники уголовного розыска.

Общая сумма ущерба составила 190 000 рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено три уголовных дела за кражу, которые впоследствии объединены в одно производство. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.