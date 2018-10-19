В Юрьев-Польском осудят женщину за хранение марихуаны

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-19T15:25:42+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которую обвиняют за незаконное хранение наркотических средств, сообщает УМВД по Владимирской области.

Обвиняемая была задержана полицейскими весной текущего года. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у нее полиэтиленовый сверток с растительным содержимым зеленого цвета. Исследование показало, что в свертке находилась марихуана, общей массой 9,8 гр.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.