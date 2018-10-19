2018-10-19T16:20:43+03:00
Происшествия

В Муроме сгорел жилой 4-х квартирный дом. Найдено двое погибших

Пожарные всю ночь боролись с огнем
Артем Бердник
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Фото с паблика "Подслушано Муром"Фото с паблика "Подслушано Муром"
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Примерно в 2 часа ночи 19 октября в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Муроме на ул. съезд Лакина д.2. Пожарные прибыли на место уже через 4 минуты, но к тому моменту пламя уже перешло на придомовую территорию, что говорит о том, что пожар довольно долго развивался свободно.

Оценив обстановку, пожарные приступили к тушению, но пламя наращивало обороты.

- Дом двухэтажный, деревянный, довольно большой: 14 на 10 квадратных метров. Электрифицирован и газифицирован... Это говорит о том, как быстро может развиваться пожар, - прокомментировал сотрудник пресс-службы МЧС Илья Севостьянов.

Всего в этом доме 4 квартиры, из которых 2 — нежилые. Помимо пожарных на месте так же были бригады полицейских и скорой помощи. Усилиями 30 человек полностью потушить пожар удалось лишь к 9.30.

- Повреждено, причем значительно дом и надворные постройки на площади 200 кв.м. Но самое печальное — в 4 утра в доме было обнаружено тела двух человек. Сказать, сгорели они при пожаре, или тут есть какая-то криминальная составляющая - сможет расследование.

Личность погибшего устанавливается, дело передано в руки правоохранительных органов.

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