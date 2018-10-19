2018-10-19T15:13:06+03:00
Общество

«Т Плюс» обеспечил своевременное и качественное начало отопительного сезона во Владимирском регионе

Итоги летней ремонтной кампании подвели на традиционной пресс-конференции
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Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил своевременное и качественное начало отопительного сезона на всех территориях своего присутствия. Генерирующее оборудование Владимирской ТЭЦ-2 и 51 котельной, а также тепловые сети общей протяженностью 758 км (г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район) работают в штатном режиме в соответствии с температурными графиками. Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала во Владимире к новому отопительному сезону, составил более 1 млрд рублей.

«Проверку готовности нести зимний максимум нагрузок прошли все объекты и обособленные подразделения филиала. В рамках подготовки к отопительному сезону весь персонал прошел специальную подготовку к работе в период прохождения осенне-зимнего максимума. 10 октября по итогам работы специальной комиссии по проверке хода подготовки к ОЗП Владимирский филиал получил паспорт готовности к отопительному сезону 2018/2019 гг», - рассказал директор Владимирского филиала «Т Плюс» Дмитрий Федоров.

В рамках программы модернизации тепловых сетей «RE: Конструкция 2018» в г. Владимире было реконструировано 25 участков тепловой сети, протяженностью 23 км. Кроме этого, выполнена реконструкция двух котельных областного центра: в поселке РТС и котельной ХОЗО УВД, а также выполнено строительство двух блочно-модульных котельных в селах Энтузиаст и Шипилово Юрьев-Польского района.

В рамках ремонтной программы были произведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, котельных, проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Всего с начала летней ремонтной кампании Владимирский филиал «Т Плюс» провел 472 гидроиспытания теплосетей. По итогам проверок было выявлено 323 дефекта, заменено 6,2 км сетей.

После проведения ремонтных работ особое внимание уделялось качеству восстановления благоустройства территории. В настоящее время подрядной организацией сдано 398 объектов, в работе находится 59 участков (из них 35 имеют высокую степень готовности: от 70% до 95%). Отметим, что качество выполнения благоустройства контролируется специальной комиссией с участием представителей управления ЖКХ администрации г. Владимира, а работы принимаются только после устранения всех замечаний.

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