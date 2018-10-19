2018-10-19T15:17:54+03:00
Общество

На старте ОЗП просроченная задолженность за энергоресурсы более 900 млн рублей

Об итогах работы "ЭнергосбыТ Плюс" за 9 месяцев рассказали на традиционной пресс-конференции
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По состоянию на 1 октября 2018 года просроченная задолженность клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за потребленные энергоресурсы составила 910 млн рублей. Долги за электрическую энергию перед Владимирским филиалом составляют 525 млн рублей, за тепловую – свыше 385 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная задолженность снизилась на 189 млн рублей.

Вопрос с задолженностью за тепловые ресурсы стоит особенно остро с началом отопительного сезона, когда у ресурсоснабжающих компаний с увеличением объемов поставляемой тепловой энергии существенно возрастает потребление топлива, и, как следствие, размер платежей за него. От своевременности оплаты поставленных энергоресурсов напрямую зависит качество и надежность теплоснабжения всех потребителей. Мы напоминаем нашим клиентам о необходимости обязательного выполнения одного из условий готовности объектов к отопительному периоду – погашения задолженности за поставленные тепловые ресурсы», – отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Во Владимире и Юрьев-Польском остается 7 компаний, которым тепловая энергия с началом ОЗП не подается из-за наличия задолженности за потребленные ресурсы. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.

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