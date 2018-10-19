2018-10-19T15:11:19+03:00
Общество

ВлГУ в рейтинге вузов БРИК расположился сражу за университетом Лимпопо

Владимирский вуз попал во вторую половину четвертой сотни вузов
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Британская консалтинговая группа Quacquarelli Symonds совместно с российским информационным агентством "Интерфакс" подготовило очередной рейтинг вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впервые в истории в него вошел Владимирской государственный университет.

В рейтинге ВлГУ занял место сразу за университетом Лимпопо (ЮАР). Вслед за ВлГУ идет Ярославский государственный университет. Все эти вузы вошли во вторую половину четвертой сотни (заняли места с 351 по 400).

Первое место в рейтинге вузов стран БРИКС занял Университет Циньхуа - один из ведущих вузов Китая. МГУ занял шестое место. В топ-20 также Санкт-Петербургский, Новосибирский и Томский госуниверситеты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петушинском районе мужчина обчистил дом, пока хозяин-москвич отсутствовал
В Юрьев-Польском возбудили уголовные дела на нетрезвых водителей
В Коврове осудят серийного вора, который украденные деньги тратил на мебель и украшения
В Муроме сгорел жилой 4-х квартирный дом. Найдено двое погибших
В Юрьев-Польском осудят женщину за хранение марихуаны
«Т Плюс» обеспечил своевременное и качественное начало отопительного сезона во Владимирском регионе
На старте ОЗП просроченная задолженность за энергоресурсы более 900 млн рублей
«Ростелеком» завершил первый этап подключения к интернету лечебных учреждений в ЦФО
Следственный комитет раскрыл убийство у кинотеатра "Мир" во Владимире
Во Владимирском театре кукол покажут спектакль о правилах дорожного движения
В онлайн-переписи приняло участие 0,5 процента населения Владимирской области
Во Владимире пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Смертельное ДТП в Александрове: погиб таксист
Губернатор Владимирской области поговорил с предпринимателями о повышении зарплат сотрудникам
Губернатору Владимирской области передали "синюю папку"
Житель Мурома получил 2 года «строгача» за то, что облил кипятком свою мать
Собинского анестезиолога обвиняют в гибели пациентки
Вакантное место от КПРФ во Владимирском горсовете заняла Мария Черкасова
С момента образования СК по Владимирской области раскрыто 500 преступлений прошлых лет
Владимирцы почтили память погибших в Керчи
Центр здоровья приглашает жителей Владимирской области на бесплатное обследование
132 тысячи жителей Владимирской области прошли диспансеризацию
В парке «Дружба» посадили саженцы Сибирского кедра