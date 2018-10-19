ВлГУ в рейтинге вузов БРИК расположился сражу за университетом Лимпопо

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-19T15:11:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Британская консалтинговая группа Quacquarelli Symonds совместно с российским информационным агентством "Интерфакс" подготовило очередной рейтинг вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впервые в истории в него вошел Владимирской государственный университет.

В рейтинге ВлГУ занял место сразу за университетом Лимпопо (ЮАР). Вслед за ВлГУ идет Ярославский государственный университет. Все эти вузы вошли во вторую половину четвертой сотни (заняли места с 351 по 400).

Первое место в рейтинге вузов стран БРИКС занял Университет Циньхуа - один из ведущих вузов Китая. МГУ занял шестое место. В топ-20 также Санкт-Петербургский, Новосибирский и Томский госуниверситеты.