Следственный комитет раскрыл убийство у кинотеатра "Мир" во Владимире

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-19T13:42:56+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области сообщил о раскрытии громкого преступления, случившегося 25 октября 2016 года. В этот день на парковке у бывшего кинотеатра "Мир" был убил посетитель "Эрлангенского дома" в центре Владимира.

Следком сообащет, что криминалистами было проведено 42 экспертизы, в том числе по запаховым следам. Допрошено 30 свидетелей. Работа следователей позволила установить личного подозреваемого - 59-летнего местного жителя. 14 февраля 2018 года его задержали.

На данный момент подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Подробности преступления будут раскрыты по направлении уголовного дела в суд.