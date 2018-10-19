2018-10-19T13:04:47+03:00
Звезды

Во Владимирском театре кукол покажут спектакль о правилах дорожного движения

Премьера постановки - 25 октября
Алексей СУХОВ
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Во Владимирском областном театре кукол грядет вторая осенняя премьера. 25 и 26 октября на сцене покажут спектакль "В стране дорожных знаков". Захватывающая история, которая весело и ярко знакомит детей с основами правил дорожного движения. В ней много приключений, погонь и путешествий.

В увлекательное путешествие зрители отправятся вместе с забавными и непоседливыми главными героями – красным и зелёным сигналами светофора, который стоит на главном перекрестке города. Однажды ночью светофор оживает, красный и зелёный сигналы затевают спор о том, кто на дороге главнее. Они покидают свой пост и отправляются на поиски ответа. Много нового узнают герои о правилах дорожного движения и значениях знаков, а ещё будут убегать от инспектора ДПС, который должен поймать беглецов и вернуть их на важный перекрёсток.

Начало спектакля - в 10 и 13 часов.

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