Во Владимирском театре кукол покажут спектакль о правилах дорожного движения

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-19T13:04:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирском областном театре кукол грядет вторая осенняя премьера. 25 и 26 октября на сцене покажут спектакль "В стране дорожных знаков". Захватывающая история, которая весело и ярко знакомит детей с основами правил дорожного движения. В ней много приключений, погонь и путешествий.

В увлекательное путешествие зрители отправятся вместе с забавными и непоседливыми главными героями – красным и зелёным сигналами светофора, который стоит на главном перекрестке города. Однажды ночью светофор оживает, красный и зелёный сигналы затевают спор о том, кто на дороге главнее. Они покидают свой пост и отправляются на поиски ответа. Много нового узнают герои о правилах дорожного движения и значениях знаков, а ещё будут убегать от инспектора ДПС, который должен поймать беглецов и вернуть их на важный перекрёсток.

Начало спектакля - в 10 и 13 часов.