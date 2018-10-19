2018-10-19T12:40:34+03:00
Общество

В онлайн-переписи приняло участие 0,5 процента населения Владимирской области

В регионе переписано 7553 человека
Алексей СУХОВ
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Пробная интернет-перепись закончилась. В эксперименте приняли участие более 460 тысяч пользователей портала государственных услуг. Они заполнили электронные переписные листы на себя и членов своего домохозяйства, всего на 1,2 миллиона человек (0,8% населения страны). Во Владимирской области переписано 7553 человека (0,5% населения региона).

Самые большие цифры в ЦФО показали жители Воронежской области (почти 24 тысячи человек), Белгородской (около 23), Курской области (17). Среди отстающих: Костромская область (4,5), Орловская (4,7), Смоленская (4,8), Ивановская область (5,3).

- Если в начале интернет-переписи владимирцы были в первой пятерке самых активных регионов ЦФО, то к концу переписного периода «расслабились» и опустились на 11 позицию (с учетом Москвы и Московской области), - подчеркнули во Владимирстате.

Чем можно объяснить такой скромный результат? Здесь и инертность, и равнодушие, и, возможно, медленная работа программного обеспечения, не всегда понятные формулировки вопросов.

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