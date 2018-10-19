Во Владимире пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-19T12:27:04+03:00

В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменок из 18 регионов России.

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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Заслуженного тренера СССР Николая Толкачева пройдут во Владимире с 22 по 24 октября на базе спортивного комплекса «Владимиринтерспорт» (ул.Егорова, д 8 «А»).

В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменок из 18 регионов России. Гимнастки будут состязаться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

Парад-открытие состоится 22 октября в 14:30. Начало соревнований в 9 часов.