Смертельное ДТП в Александрове: погиб таксист
Рано утром он влетел в дерево
Фото: паблик AlexAutoLive | Город Александров
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19 октября около 5.20 в Александрове произошла авария. Водитель машины "Датсун" с шашечкой "Такси" не справился с управлением и врезался в дерево. Пользователи паблика AlexAutoLive | Город Александров сообщают, что водитель погиб на месте аварии.
Также очевидцы сообщают, что машина ехала с достаточно высокой скоростью, а водитель не был пристегнут ремнем безопасности.