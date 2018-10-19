Смертельное ДТП в Александрове: погиб таксист

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-19T11:57:04+03:00

Рано утром он влетел в дерево

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19 октября около 5.20 в Александрове произошла авария. Водитель машины "Датсун" с шашечкой "Такси" не справился с управлением и врезался в дерево. Пользователи паблика AlexAutoLive | Город Александров сообщают, что водитель погиб на месте аварии.

Также очевидцы сообщают, что машина ехала с достаточно высокой скоростью, а водитель не был пристегнут ремнем безопасности.