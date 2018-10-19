Губернатор Владимирской области поговорил с предпринимателями о повышении зарплат сотрудникам

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-19T11:30:32+03:00

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18 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял участие в заседании совета "Торгово-промышленной палаты". Глава региона поговорил с предпринимателями о повышении зарплат сотрудникам.

- Наша задача - обеспечить рост уровня заработной платы на предприятиях региона, - заявил Владимир Сипягин. - Сейчас мы включаем режим абсолютного благоприятствования тем бизнес-структурам, которые работают на развитие области, на улучшение качества жизни людей. Они будут иметь и налоговые льготы, и реальную помощь в совершенствовании инфраструктуры. Теперь будем коллективно принимать решение об организации крупных выставок или форумов, смотреть их рентабельность.

Также Владимир Сипягин отметил, что региональные формы поддержки предприятий подвергнутся значительной переоценке. Администрация области обратит внимание на эффективность использованию средств.